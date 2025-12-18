مدينة الطور تواصل دعم اللجان الانتخابية بكراتين المياه والمستلزمات

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية بجنوب سيناء مع بداية فترة الظهيرة

أسبوع تحت الأنقاض.. اليوم حسم مصير عمليات البحث عن ضحايا "حفرة الآثار"

تشهد اللجان الانتخابية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء إقبال ضعيف من قبل الناخبين منذ بدء فتح اللجان صباح اليوم الخميس، وسط أجواء تتسم بالانضباط وسلاسة إجراءات التصويت داخل المقر وخارجه.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة الطور بتوزيع كراتين زجاجات مياه معدنية على اللجان، وكافة الاحتياجات الخاصة بالقائمين على الانتخابات داخل اللجان.

وقالت سهير صديق، نائب رئيس مدينة الطور، إن الوحدة المحلية حريصة على تلبية كافة متطلبات رؤساء اللجان، والقائمين على العملية الانتخابية، ويجري متابعة اللجان بشكل دوري للوقوف على المطالبات التي تحتاج إليها كل لجنة، والعمل على تلبيتها، وذلك ضمن الدعم الذي وجه به الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كافة الإمكانيات داخل اللجان، والتيسير على المواطنين والتخفيف من الزحام خاصة وقت خروج الموظفين من عملهم، وإقبالهم على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على النحو التالي:

مدينة طور سيناء: لجنة عامة واحدة و5 لجان فرعية، بإجمالي 39،956 ناخبًا وناخبة.

مدينة رأس سدر: لجنتان فرعيتان، بإجمالي 16421 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو زنيمة: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 6135 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو رديس: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 5420 ناخبًا وناخبة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67932 ناخبًا وناخبة.