وفاة لاعب برشلونة الإكوادور في هجوم مسلح

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي برشلونة الإكوادور، وفاة لاعبه ماريو بنييدا، إثر تعرضه لاعتداء مسلح، في مدينة جواياكيل، أمس الأربعاء.

وأشارت قناة بي إن سبورت، إلى أن صاحب الـ33 عاما توفي في هجوم مسلح خارج متجر.

وقال نادي برشلونة الإكوادور، في بيان رسمي: "يعلن نادي برشلونة ببالغ الأسى، أنه تم إبلاغه رسمياً بوفاة اللاعب ماريو بينيدا، وهو ما حدث بعد تعرضه لهجوم".

وأضاف: "هذا النبأ المؤسف يجعلنا جميعاً نحن أعضاء المؤسسة نشعر بالفزع الشديد".