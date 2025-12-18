ارتفع في 4 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
بنك القاهرة: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.93 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.