إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

12:07 م 18/12/2025

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك القاهرة: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و55.93 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 55.75 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و55.96 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.79 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو أسعار الصرف البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح