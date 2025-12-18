"بيراميدز عاوزه ببلاش".. جون إدوارد يعرض لاعب الزمالك للبيع

استقر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على عرض أحمد حمدي للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده وتزايد الأزمات داخل الفريق.

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير والانتقال إليه مجانًا عقب نهاية الموسم، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل الاستفادة المادية من رحيله بدلًا من خسارته دون مقابل.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن الخلافات بين اللاعب والجهاز الفني تصاعدت مؤخرًا، وكان آخرها مشادة خلال أحد التدريبات، ترتب عليها استبعاده من المران الجماعي، وهو ما زاد من تعقيد موقفه داخل الفريق.

وأضاف المصدر أن المدير الرياضي يرى أن اللاعب لم يستعد مستواه الفني المعهود منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي، إلى جانب مطالبه المالية المرتفعة لتجديد عقده، والتي لا تتناسب مع رؤية النادي في المرحلة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد حمدي يمتلك عرضين محليين من ناديي البنك الأهلي وبيراميدز، إلا أن بيراميدز يفضل التعاقد مع اللاعب مجانا بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده مع الزمالك، دون الدخول في مفاوضات شراء خلال يناير.

وتنتظر إدارة الزمالك القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها لحسم الملف بما يخدم مصلحة النادي فنيًا وماليًا.