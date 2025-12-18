مباريات الأمس
إعلان

نجم الأهلي السابق يحمل المجلس المسؤولية: الكرة من غير الزمالك ملهاش طعم

كتب : محمد خيري

11:38 ص 18/12/2025
حمّل محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولية الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قرار إيقاف القيد، مؤكدًا أن سوء الإدارة وتكرار الأخطاء الإدارية كانا السبب الرئيسي في تفاقم الوضع داخل القلعة البيضاء.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن أزمة إيقاف القيد الخاصة بقضية اللاعب شيكو بانزا تعود بالأساس إلى قرارات إدارية خاطئة، مضيفًا: "مجلس الزمالك هو المسؤول عن إيقاف القيد، بسبب تغيير نظام العمل داخل النادي وتغيير السيستم، والاستغناء عن أبناء النادي، والتعاقد مع جون إدوارد، وفي النهاية النتيجة واحدة، أزمات ومشاكل مستمرة".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن هذه الأزمات المتكررة أثّرت بشكل مباشر على صورة الزمالك في سوق الانتقالات، موضحًا أن اللاعبين باتوا يترددون في الانضمام للفريق في ظل الأوضاع الحالية، وقال: "أي لاعب يتعرض عليه الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، من الصعب أن يختار الزمالك في الظروف الحالية، بسبب كثرة المشاكل والأزمات، بجانب غياب البطولات".

وشدد عبدالجليل في ختام تصريحاته على أهمية وجود الزمالك قويًا ومستقرًا في الكرة المصرية، مؤكدًا أن المنافسة تفقد الكثير من بريقها دون القلعة البيضاء، قائلًا: "الكرة المصرية من غير الزمالك ملهاش طعم، ووجوده عنصر أساسي في قوة المنافسة والمتعة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك الأهلي محمد عبد الجليل

