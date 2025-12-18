إعلان

طقس الساعات المقبلة.. استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 21 درجة

كتب- عمرو صالح:

12:19 م 18/12/2025

تقلب حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد في بيانها استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ️ودرجة الحرارة على القاهرة 21 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

