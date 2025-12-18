وزير الدفاع الفنزويلي: تهديدات ترامب لا ترهب الجيش

وكالات

أفادت المؤسسة العسكرية في فنزويلا، يوم الأربعاء، بأنها غير متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب قراره فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء توجهها إلى فنزويلا أو مغادرتها لها.

وخلال مناسبة رسمية شارك فيها عدد من كبار القادة العسكريين الذين جددوا التزامهم بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو، شدد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز على أن بلاده لا ترهبها التهديدات الصادرة عن واشنطن، قائلًا إن الحكومة الأمريكية ورئيسها لن ينجحوا في إخافة فنزويلا عبر خطاب وصفه بالفج والمتعالي.

وأكد بادرينو لوبيز أن كرامة الدولة الفنزويلية ليست محل تفاوض، وأن بلاده لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

في السياق ذاته، أعلنت بكين موقفها الداعم لفنزويلا، حيث أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقوف بلاده إلى جانب كاراكاس في مساعيها للحفاظ على سيادتها الوطنية، ورفضها القاطع لأي ضغوط تُمارَس من طرف واحد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الصينية أن هذا الموقف جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الصيني مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل بينتو، بناءً على طلب من الجانب الفنزويلي، حيث شدد وانغ يي على أن العلاقات بين الصين وفنزويلا تقوم على شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والدعم المشترك.

وأضاف أن الصين تعارض جميع أشكال الضغوط الأحادية، وتساند حق الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

كما أوضح وزير الخارجية الصيني أن لفنزويلا الحق الكامل في إقامة وتطوير علاقات تعاون مستقلة ومثمرة مع مختلف الدول بما يخدم مصالحها.

وأعرب وانغ يي عن ثقته بأن المجتمع الدولي يدرك مشروعية موقف فنزويلا، ويدعم حقها في حماية مصالحها وحقوقها السيادية.

من جهته، استعرض وزير الخارجية الفنزويلي خلال الاتصال التطورات الراهنة في بلاده، مؤكدًا أن حكومة فنزويلا وشعبها عازمون على الدفاع بقوة عن سيادة الدولة واستقلالها، وصون حقوقهم المشروعة، وعدم الرضوخ لأي تهديدات تستند إلى منطق القوة أو سياسة الإكراه.