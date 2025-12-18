مباريات الأمس
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب

كتب : محمد خيري

11:16 ص 18/12/2025
تبلغ بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا في دولة قطر، محطتها الأخيرة، بإقامة المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب والأردن، في مواجهة قوية لحسم لقب البطولة.

موعد مباراة المغرب والأردن

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب والأردن اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت عمّان، والخامسة مساءً بتوقيت الرباط.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره الإماراتي في الدور نصف النهائي، فيما نجح المنتخب الأردني في بلوغ المباراة النهائية عقب تفوقه على المنتخب السعودي.

ويسعى منتخب المغرب إلى التتويج بلقبه الثاني في تاريخ البطولة، بعدما سبق له حصد اللقب عام 2012، بينما يطمح منتخب الأردن «النشامى» إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقبه الأول في كأس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن

وتُنقل المباراة النهائية عبر شاشة قناة «بي إن سبورتس» المفتوحة، كما تُذاع منافسات البطولة أيضًا عبر عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكاس، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والكويت الرياضية، وسط ترقب جماهيري واسع للمواجهة الختامية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

