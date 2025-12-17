واصل منتخب مصر للجودو كتابة التاريخ، بعدما حقق إنجازًا قاريًا لافتًا خلال أولى دورات الألعاب الأفريقية – أنجولا 2025، المؤهلة إلى أولمبياد داكار 2026، محققًا سيطرة كاملة على جميع منافسات البطولة.

ونجح الفراعنة في التتويج بالمركز الأول في منافسات الرجال والسيدات، إلى جانب صدارة الترتيب العام، ليؤكد المنتخب المصري تفوقه القاري وأداءه الاستثنائي أمام كبار منتخبات أفريقيا.

وجاء هذا الإنجاز ليعكس قوة منظومة الجودو المصرية، القائمة على التخطيط المؤسسي والعمل المنظم، فضلًا عن الدعم الفني المستمر الذي يحظى به اللاعبون، ما أسهم في الارتقاء بالمستوى الفني وتحقيق نتائج مشرفة على الساحة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، عن فخره بما حققه الأبطال، موجهًا الشكر للدولة المصرية، قائلًا:

«كل الشكر والتقدير للدولة المصرية، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم للرياضة، وللدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمساندته المستمرة لأبطالنا».

ويؤكد هذا التفوق استمرار ريادة الجودو المصري أفريقيًا، ويعزز آمال التأهل والمنافسة بقوة في المحافل الأولمبية المقبلة.