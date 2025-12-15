مباريات الأمس
ذهب عالمي جديد لمصر… عمر زيدان يتوج بطلاً للعالم في الليزر

كتب : محمد خيري

03:00 م 15/12/2025

البطل المصري عمر زيدان

حقق البطل المصري عمر أحمد زيدان، لاعب الخماسي الحديث بنادي مدينتي، إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الليزر رن (الجري والرماية) ضمن بطولة العالم لليزر رن، التي أقيمت في مدينة موسيل باي بجنوب أفريقيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (UIPM).

وجاء تتويج زيدان بعد منافسة قوية وأداء مميز أمام نخبة من لاعبي العالم، حيث تصدر السباق محققًا المركز الأول بزمن متميز، رافعًا علم مصر على منصة التتويج، ومؤكدًا تقدم مصر في رياضة الخماسي الحديث على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة جهود كبيرة بذلها اللاعب والجهاز الفني والإداري، حيث قدمت أسرة نادي مدينتي خالص التهاني والتقدير للجهاز الفني والإداري للخماسي الحديث بالنادي تحت قيادة الدكتور أحمد عبد الحكيم، وإلى إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن محمد عبد الحميد، على الدعم الفني والتنظيمي الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح العالمي.

ويمثل الفوز بالميدالية الذهبية إضافة جديدة لسجل الإنجازات الرياضية المصرية، ويبعث رسالة قوية حول تميز المواهب الشابة وقدرتها على المنافسة وحصد الألقاب في أكبر البطولات الدولية، مؤكدًا أن الرياضة المصرية على الطريق الصحيح لتعزيز مكانتها عالميًا في مختلف الألعاب.

عمر زيدان البطل المصري بطولة العالم لليزر

