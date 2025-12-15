بعد تخطي روني.. محمد صلاح صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي (صورة)

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، صورة لإنجازه التاريخي الذي حققه مع الريدز في مباراة برايتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح في مباراة برايتون الأخيرة من صناعة الهدف الثاني لزميله إيكتيكي، لينفرد برقم تاريخي كأكثر اللاعبين مساهمة للأهداف مع فريق واحد بالدوري الانجليزي.

ووصل صلاح للمساهمة رقم 277 متخطيًا واين روني صاحب الـ 276، لينفرد في القائمة التاريخية.

وشارك صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي صورة للقائمة التاريخية التي يعتلي صدارتها.