واتساب يطلق تحديثا جديدا بمزايا مبتكرة للتواصل الفوري

كتب- محمود الهواري:

أعلنت واتساب عن إطلاق تحديث جديد يضم مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل التواصل أكثر سلاسة، مع التركيز على ميزة "رسائل المكالمات الفائتة" التي تمكن المستخدم من تسجيل رسالة صوتية أو فيديو مباشرة عند عدم الرد على المكالمات، بطريقة تشبه البريد الصوتي التقليدي.

رسائل المكالمات الفائتة

وبعد انتهاء المكالمة الصوتية أو المرئية التي لم يجب عليها الطرف الآخر، ستظهر نافذة تتيح تسجيل رسالة صوتية أو فيديو دون الحاجة للعودة إلى شريط أدوات الدردشة.

وتصل هذه الرسائل للطرف الآخر بمجرد فتح الدردشة، مما يحافظ على تواصل سلس وفعال دون الحاجة لاستخدام البريد الصوتي التقليدي.

ويشمل التحديث أيضا إضافة التفاعلات للرسائل الصوتية، حيث يمكن للمستخدم إرسال رموز معبّرة دون مقاطعة المحادثة، بينما سيبرز التطبيق تلقائيا المتحدث خلال مكالمات الفيديو الجماعية، ما يسهل متابعة الحوار ويجعل تجربة المكالمات الجماعية أكثر وضوحًا وسلاسة.

وعززت واتساب أدوات إنشاء الصور باستخدام مساعد ميتا الذكي Meta AI، بالتعاون مع شركتي Midjourney وBlack Forest Labs. وتتيح هذه التحسينات للمستخدم إمكانية تحويل الصور إلى مقاطع فيديو قصيرة، وإضافة لمسات احتفالية أو مرحة على الدردشات، ما يعزز التفاعل الإبداعي داخل المنصة.

تحسين الوصول إلى الوسائط والمحتوى

وأضاف التحديث علامة تبويب جديدة للوسائط على الحاسوب تتيح الوصول إلى المستندات والروابط والوسائط في مكان واحد عبر جميع الدردشات، كما تم تحسين معاينات الروابط وتبسيط عناوين URL الطويلة لضمان تجربة أكثر سلاسة أثناء المحادثات.

وشمل التحديث أيضا إطلاق ملصقات جديدة للحالات تتضمن كلمات الأغاني والأسئلة والملصقات التفاعلية، كما أُطلقت ميزة "الأسئلة في القنوات" التي تمكّن المشرفين من التفاعل بسهولة مع الجمهور والحصول على ردود فورية، مما يعزز التفاعل المجتمعي داخل القنوات.

وأكدت واتساب أن المزيد من المزايا ستأتي قريبا ضمن إستراتيجية مستمرة لتعزيز تجربة التواصل على المنصة، مع التركيز على الدمج بين الأدوات الذكية والوسائط التفاعلية لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.