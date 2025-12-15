مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

0 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته بكلمات مؤثرة

كتب : مصراوي

03:08 م 15/12/2025

عصام الحضري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر والأهلي السابق، اليوم الإثنين، الذكرى الأولى لوفاة والدته الحاجة نفيسة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتي الغالية الحاجة نفيسة البحيري".

وتابع: "اللهم اغفر لها و ارحمها و عافها واعف عنها واسكنها فسيح جناتك".

واختتم:" فضلا و ليس أمراً أسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم"

جدير بالذكر أن والدة الحضري توفيت في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد معاناة مع المرض، وذلك في مسقط رأسه بكفر البطيخ بمحافظة دمياط.

download

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عصام الحضري موقع التواصل الاجتماعي نفيسة البحيري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء