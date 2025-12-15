عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته بكلمات مؤثرة

أحيا عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر والأهلي السابق، اليوم الإثنين، الذكرى الأولى لوفاة والدته الحاجة نفيسة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتي الغالية الحاجة نفيسة البحيري".

وتابع: "اللهم اغفر لها و ارحمها و عافها واعف عنها واسكنها فسيح جناتك".

واختتم:" فضلا و ليس أمراً أسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم"

جدير بالذكر أن والدة الحضري توفيت في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد معاناة مع المرض، وذلك في مسقط رأسه بكفر البطيخ بمحافظة دمياط.