مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

0 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (فيديو)

كتب : مصراوي

02:36 م 15/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (1)
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (4)
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (6)
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (7)
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (8)
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (3)
  • عرض 8 صورة
    انطلاق بطولة خيرية بجولف مدينتي لتعزيز الوعي بمرض الزهايمر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق شهر ديسمبر من كل عام، استضاف نادي جولف مدينتي بطولة جولف تحت شعار " إحنا معاكم" لدعم مرضى الزهايمر وكبار السن.

أقيمت البطولة بالتعاون مع نادي روتاري جولف مدينتي، وتهدف مبادرة "إحنا معاكم" إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر وطرق الوقاية المبكرة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن استضافة نادي مدينتي للجولف لمبادرة "إحنا معاكم" تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية.

وأوضح أن النجاحات الكبيرة لنادي مدينتي للجولف، باعتباره أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا ووجهة رائدة للبطولات العالمية للجولف، كانت دافعاً كي نستثمر هذا النجاح الكبير لتعظيم دوره بالمساهمة في ملف المسئولية المجتمعية من خلال تنظيم واستضافة العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني.

من جانبه ، قال د. حسام فرحات، محافظ روتاري مصر: "نحرص على إطلاق مبادرات ذات أثر مستدام في المجتمعات التي نعمل بها، وتنظيم البطولة الخيرية للجولف يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر". وأكدت د. إيمان الغمراوي، مؤسس ورئيس نادي روتاري كايرو جولف مدينتي، أن مبادرة «إحنا معاكم» ترتكز على دعم مرضى الزهايمر وكبار السن بوجه عام، مع تركيز خاص على التوعية بمرض الزهايمر ودعم المصابين به.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روتاري كايرو جولف مدينتي روتاري مصر عمر هشام طلعت مجموعة طلعت مصطفى نادي مدينتي للجولف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء