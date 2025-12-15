مباريات الأمس
هل وقع عقود جديدة؟.. الأهلي يوضح موقف أليو ديانج وطلب وكيله

كتب : مصراوي

03:30 م 15/12/2025
كشف مصدر مطلع، بالنادي الأهلي حقيقة تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن ديانج أبدى موافقة مبدئية على العرض الأخير المقدم له، مؤكدًا أنه سيقوم بتجديد عقده بعد عودته من المشاركة مع منتخب مالي في بطولة أمم إفريقيا، المقررة انطلاقها في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن العقد المقدم للاعب يتضمن الحصول على 1.3 مليون دولار، بخلاف عقد إعلاني لم يتم الاتفاق بعد على قيمته، ويتضمن تسويق اللاعب عبر برامج وإعلانات بالتعاون مع شركة الكرة بالنادي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله أكدا أنهما سيحسمان أمر التجديد بعد انتهاء مشاركة منتخب مالي في البطولة، مؤكدين أن توقيع العقود لم يتم حتى الآن، رغم الاتفاق المبدئي على البنود المالية والفنية للعقد.

ويأتي هذا في إطار حرص الأهلي على الحفاظ على استقرار فريقه الفني وضمان استمرار العناصر الأساسية قبل انطلاق منافسات الدور الثاني من الموسم الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أليو ديانج النادي الأهلي أخبار الأهلي

