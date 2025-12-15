أندية الدوري الإنجليزي في ورطة بسبب أمم إفريقيا.. ما القصة؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025-2026 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، وهو ما سيؤثر على مشاركة اللاعبين الدوليين من أندية الدوري الإنجليزي.



وفق تقرير بي بي سي، قد يتأثر ما يصل إلى 14 نادياً بسفر لاعبيهم الدوليين، حيث سيغيب بعض اللاعبين عن ست إلى سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، في حال وصول منتخباتهم إلى النهائي.



الفرق الأكثر تضررًا من غياب اللاعبين بامم افريقيا:



سندرلاند سيكون الأكثر تأثرًا بخروج ستة لاعبين أساسيين، بينهم شمس الدين طالبي، راينيلدو، بيرتراند تراوري، آرثر ماسواكو ونوح ساديكي.



بيرنلي سيخسر ثلاثة لاعبين، بينما فولهام ومانشستر يونايتد سيغيب عنهم ثلاثة لاعبين لكل فريق.



أندية مثل أرسنال، أستون فيلا، بورنموث، تشيلسي، ليدز، نيوكاسل لن تتأثر بغياب أي لاعب عن البطولة.



كما سيغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول قرابة الـ10 مباريات، وزميله ايضًا بالمنتخب عمر مرموش سيغيب عن مانشستر سيتي.



وسيغيب أيضًا برايان مبويمو لاعب مانشستر يونايتد وآرثر ماسواكو لاعب سندرلاند وإيسمايلا سار لاعب كريستال بالاس.