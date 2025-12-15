قرار عاجل من مجلس الأهلي تجاه مصطفى يونس بعد اعتذاره للخطيب

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي أصدر تعليماته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد الكابتن مصطفى يونس، وذلك بعد اعتذاره رسميًا للنادي ورئيسه محمود الخطيب.

وأوضح المستشار القانوني في بيان رسمي أن هذا القرار جاء عقب تقديم يونس اعتذاره عن التصريحات التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، والتي تضمنت معلومات مغلوطة حول الذمم المالية للنادي ومسؤولي الأهلي، مؤكدًا أن ما ورد فيها غير صحيح ويعتذر عنه وعن أي إساءة قد تكون نتجت عنها.

وأضاف البيان أن مصطفى يونس أبدى في اعتذاره احترامه الكامل وتقديره للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه، مشددًا على حرصه على تصحيح موقفه وإعادة العلاقة بينه وبين النادي إلى مسارها الطبيعي.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الأهلي على تجاوز أي خلافات سابقة والحفاظ على صورة النادي ومكانته، مع التأكيد على التعامل بحزم مع أي تصريحات مسيئة في المستقبل.