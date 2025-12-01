مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 1
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

3 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

1 0
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والكويت في كأس العرب

كتب : محمد الميموني

07:26 م 01/12/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبي منتخب مصر الثاني
  • عرض 23 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد الميموني:

يستعد منتخب مصر الثاني لظهوره الأول بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر 2025 حين يلتقي نظيره الكويتي.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والكويت

ويلتقي منتخب مصر الثاني نظيره الكويتي عند ٤:٣٠ مساء يوم غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة على استاد " لوسيل" بالعاصمة القطرية ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد " لوسيل" بالعاصمة القطرية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والكويت

مباراة منتخب مصر الثاني والكويت من المقرر أن تنقلها مباراة أبو ظبي الرياضي .

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

وأوقعت القرعة منتخب مصر الثاني رفقة مجموعة تضم منتخبات: الكويت، الإمارات والأردن.

اقرأ أيضًا:

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والكويت منتخب مصر الثاني كأس العرب موعد مباراة منتخب مصر والكويت مباريات كأس العرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة