الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والكويت في كأس العرب

عاجل.. طبيب الأهلي يعلن موقف الشناوي من اللحاق بمعسكر منتخب مصر

الجيش الملكي: الفئة التي أحدثت شغبًا أمام الأهلي لا تنتمي لنا

"قد يعود للقاهرة".. الأهلي يعلن تطورات إصابة بن شرقي

كتب - محمد الميموني:

يستعد منتخب مصر الثاني لظهوره الأول بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر 2025 حين يلتقي نظيره الكويتي.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والكويت

ويلتقي منتخب مصر الثاني نظيره الكويتي عند ٤:٣٠ مساء يوم غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة على استاد " لوسيل" بالعاصمة القطرية ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد " لوسيل" بالعاصمة القطرية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والكويت

مباراة منتخب مصر الثاني والكويت من المقرر أن تنقلها مباراة أبو ظبي الرياضي .

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

وأوقعت القرعة منتخب مصر الثاني رفقة مجموعة تضم منتخبات: الكويت، الإمارات والأردن.

اقرأ أيضًا:

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا