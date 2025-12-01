الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والكويت في كأس العرب
كتب : محمد الميموني
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
-
-
عرض 23 صورة
-
عرض 23 صورة
كتب - محمد الميموني:
يستعد منتخب مصر الثاني لظهوره الأول بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر 2025 حين يلتقي نظيره الكويتي.
موعد مباراة منتخب مصر الثاني والكويت
ويلتقي منتخب مصر الثاني نظيره الكويتي عند ٤:٣٠ مساء يوم غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة على استاد " لوسيل" بالعاصمة القطرية ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد " لوسيل" بالعاصمة القطرية.
القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والكويت
مباراة منتخب مصر الثاني والكويت من المقرر أن تنقلها مباراة أبو ظبي الرياضي .
مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب
وأوقعت القرعة منتخب مصر الثاني رفقة مجموعة تضم منتخبات: الكويت، الإمارات والأردن.
اقرأ أيضًا:
بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا