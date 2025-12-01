مباريات الأمس
الكشف عن موعد إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

07:01 م 01/12/2025

منتخب مصر الأول

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، موعد تقديم قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفراعنة: "سيتم إرسال القائمة النهائية للاعبين، الذين سيشاركون في بطولة كأس أمم أفريقيا 2-025، يوم 11 ديسمبر الجاري".

وأضاف حسن: "منتخب مصر سيدخل معسكر بداية من 3 ديسمبر الجاري، قبل أن يبدأ المعسكر المغلق للفراعنة بداية من يوم 7 من الشهر ذاته قبل".

وتابع: "منتخب مصر سيخوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، قبل أن يسافر يوم 17 إلى المغرب استعداداً لخوض منافسات أمم أفريقيا 2025".


مجموعة مصر فى أمم أفريقيا

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كلا من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 يناير المقبل 2026 بالمغرب.


