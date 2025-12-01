مباريات الأمس
"برعاية تركي آل الشيخ".. مدحت شلبي يزف بشرى سارة للجماهير حول كأس العرب

كتب : محمد خيري

02:42 م 01/12/2025
أعلن الإعلامي مدحت شلبي حصول قناة إم بي سي مصر على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب بشكل مجاني.

وتنطلق البطولة بداية من اليوم الإثنين، بينما يلعب المنتخب الوطني المصري غدًا مع نظيره الكويت.

وكتب شلبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبمجهودات عظيمة من معالي المستشار تركي آل الشيخ لإسعاد الجماهير العربية".

وأضاف: "حصلت MBC مصر على حقوق إذاعة مباريات كأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري".

كأس العرب تركي آل الشيخ مدحت شلبي منتخب مصر MBC مصر

