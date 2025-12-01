أول رد من الأهلي بشأن عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم - خاص

أعلن الإعلامي مدحت شلبي حصول قناة إم بي سي مصر على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب بشكل مجاني.

وتنطلق البطولة بداية من اليوم الإثنين، بينما يلعب المنتخب الوطني المصري غدًا مع نظيره الكويت.

وكتب شلبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبمجهودات عظيمة من معالي المستشار تركي آل الشيخ لإسعاد الجماهير العربية".

وأضاف: "حصلت MBC مصر على حقوق إذاعة مباريات كأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري".