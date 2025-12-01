"بدأ مشواره في ماليزيا".. من هو حمزة عبدالكريم المطلوب في برشلونة؟

تصدر حمزة عبدالكريم ناشئ النادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانضمام لصفوف برشلونة خلال الفترة القادمة.

وكشف الصحفي المغربي أشرف بن عياد، مراسل بي إن سبورت في إسبانيا، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة مهتم بحمزة عبدالكريم وبدأ التحرك رسميًا لضم اللاعب.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن حمزة عبدالكريم كالتالي:

ويعد حمزة عبدالكريم من اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بقوة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا الأخيرة.

عبدالكريم يبلغ من العمر 17 عامًا، فهو من مواليد 1 يناير عام 2008. وعلى غير العادة بدأ اللاعب الشاب مشواره في كرة القدم في ماليزيا خلال تواجده رفقة والده، الذي كان يعمل هناك.

عند عودة أسرته للقاهرة، خاض اختبارات في نادي زد ونجح فيها، لكنه فضّل التوجه لاختبارات الأهلي التي أُقيمت في فرع مدينة نصر عام 2020.

وفي عام 2020، جاءت النقلة الأكبر في حياة عبدالكريم الرياضية، حيث انضم إلى صفوف قطاع الناشئين بالأهلي بعد النجاح في اختبارات النادي، حينما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

وظهر عبدالكريم رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة شبيبة القبائل الجزائري بالجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ليُسجّل ظهوره الأول إفريقيًا رفقة المارد الأحمر.

حقيقة ظهور حمزة عبد الكريم في فيلم زكي شان

وتسبب التشابه الكبير بين حمزة عبد الكريم، الطفل الذي ظهر في فيلم زكي شان بطولة أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز، إلى حالة من الجدل الكبيرة بين الجماهير في وقت من الأوقات، حيث كان يعتقد عدد من الجمهور المصري أن حمزة هو الطفل الذي ظهر في العمل.

وعلى الرغم من أن الكثير من الجماهير ذهبوا أن عبد الكريم هو نفسه طفل زكي شان، إلا أننا نجد أن هذا الأمر غير صحيح، حيث أن مهاجم الأهلي ولد في عام 2008، بينما تم عرض فيلم زكي شان عام 2005، أي قبل ولادة اللاعب بثلاث سنوات كاملة.

وفي المقابل، الطفل الذي ظهر في فيلم زكي شان، هو الفنان نهاد نور الذي ولد في عام 1997، وكان آخر أعماله هو الظهور في مسلسل ضل راجل عام 2021 مع الفنان ياسر جلال.