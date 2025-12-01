ضربة قوية.. مدرب المغرب يعلن غياب بن شرقي عن أول مباراتين في كأس العرب

أعلن طارق سكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني، غياب جناح الأهلي أشرف بن شرقي عن أول مباراتين للفريق في النسخة الحالية من بطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب جزر القمر وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة.

وأوضح سكتيوي خلال المؤتمر الصحفي أن إصابة بن شرقي لن تسمح له بالمشاركة أمام جزر القمر وعُمان، مشيراً إلى أن اللاعب يحتاج إلى بعض الوقت للتعافي قبل العودة إلى الملاعب.

وكشف سكتيوي أن الإصابة حدثت خلال مواجهة الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا قبل أيام، وأن الفريق سيُجهّز اللاعبين البدلاء بشكل كامل لمواجهة جزر القمر وعُمان.