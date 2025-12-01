"لاستغلال التوقف".. أول قرار من مدرب الزمالك بعد العودة إلى القاهرة

ماذا يفعل الزمالك مع تمرد المهدي سليمان؟.. مفاجأة سارة في انتظاره

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار أحمد عبدالرؤوف، للاعبي الزمالك، من أجل استغلال فترة التوقف الدولي الحالية، نظرا لمشاركة المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.