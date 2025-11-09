تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

"دايمًا".. مرتجي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك

حسم الأهلي لقب النسخة المنصرمة من بطولة كأس السوبر بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

ويقدم مصراوي خلال السطور التالية تغطية خاصة لتتويج الأهلي بكأس السوبر:

أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بعدما تُوج بلقبه الأول مع الأهلي، خلال أسابيع قليلة من توليه المهمة الفنية للفريق، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

وجه نادر شوقي وكيل اللاعبين رسالة لنجم النادي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، للاطلاع على الرسالة.. اضغط هنا

أبدى خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك وتتويجه بلقب السوبر، للاطلاع على تعليقه.. اضغط هنا

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، للاطلاع على تعليقه.. اضغط هنا

جوائز بطولة كأس السوبر المصري.. "هيمنة للأهلي وغياب للزمالك وبيراميدز"

انتهت النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري بتتويج الأهلي باللقب على حساب نظيره الزمالك بالفوز بهدفين نظيفين للتعرف على جوائز البطولة.. اضغط هنا

"ذكاء اصطناعي".. عامر عبد الله يخطف الأنظار بتعليقه على هدف الأهلي في مرمى الزمالك

تغنى الإماراتي عامر عبدالله مذيع قناة أبو ظبي الرياضية، بهدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك، الذي أحرزه أشرف بن شرقي، في الدقيقة 44 من الشوط الأول، للاطلاع على التعليق.. اضغط هنا

"اتخضوا من صويتي".. أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد تسجيله الهدف الثاني أمام الزمالك

علقت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هدفه في مرمي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

ماذا قال النجم الأسبق للأهلي والزمالك عن حصد المارد الأحمر السوبر المصري؟

علق إبراهيم سعيد النجم الأسبق للأهلي والزمالك، على فوز المارد الأحمر بكأس السوبر المصري على حساب الفارس الأبيض، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تتويجه بكأس السوبر المصري

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأبطال للمرة الـ16 في تاريخه عقب الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، للتعرف على موعد مباراته المقبلة.. اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي

يستعد فريق الزمالك لمواجهة في بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري، للاطلاع على موعدها.. اضغط هنا

"الكرة جزء من جسمه".. إعلامي يعلق على مستوي بن شرقي في السوبر المصري

علق الإعلامي الرياضي عمر عبدالله، على مستوي النجم المغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي، خلال المواجهة التى جمعته بالغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"كالعادة".. أول تعليق من شوبير على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على الزمالك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"صدفة مشتركة".. توروب يعيد ذكرى لفايلر وكولر مع الأهلي على حساب الزمالك

أعاد المدير الفني الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي ذكرى حققها الثنائي السويسري رينيه فايلر ومارسيل كولر مع القلعة الحمراء أمام الأهلي في بطولة السوبر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لقطة مكررة".. هدف بن شرقي في الزمالك يعيد إلى الأذهان لقطة منذ 8 أشهر

أعاد هدف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أحرزه في الشوط الأول بشباك الزمالك، إلى الأذهان هدفه في مرمى حرس الحدود الموسم الماضي، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

3 بالعلامة الكاملة.. شادي محمد يقيم لاعبي الأهلي والزمالك بالأرقام عبر "مصراوي"

قيّم شادي محمد، النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لاعبي المارد الأحمر والزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي أُقيمت في الإمارات، للاطلاع على التقييمات.. اضغط هنا

حكم دولي سابق يكشف مدى صحة إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، رأيه في قرار حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بإلغاء هدف الفارس الأبيض الذي أحرزه سيف الجزيري مهاجم الأبيض، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا