نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

وجه نادر شوقي وكيل اللاعبين رسالة لنجم النادي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

زيزو كان قد صنع الهدف الأول للأهلي خلال المباراة والذي سجله زميله أشرف بنشرقي.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه بمنصة إكس عقب المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد:"بطولات يا زيزو".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي كان قد فاز على الزمالك بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أُقيمت في دولة الإمارات.

