مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

كتب : مصراوي

08:51 م 09/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بنشرقي يحتفل مع زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    زيزو وإمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه نادر شوقي وكيل اللاعبين رسالة لنجم النادي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

زيزو كان قد صنع الهدف الأول للأهلي خلال المباراة والذي سجله زميله أشرف بنشرقي.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه بمنصة إكس عقب المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد:"بطولات يا زيزو".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي كان قد فاز على الزمالك بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أُقيمت في دولة الإمارات.

اقرأ أيضًا:

جوائز بطولة كأس السوبر المصري.. "هيمنة للأهلي وغياب للزمالك وبيراميدز"

تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك الأهلي نتيجة ماتش الأهلي والزمالك نادر شوقي نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان