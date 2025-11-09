مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

كتب : محمد القرش

08:40 م 09/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي بطل السوبر ويستحق".

وفاز الأهلي على الزمالك بثنائية دون رد، ليحصد كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وافتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة بتسديدة متقنة سكنت الجانب الأيمن من شباك محمد عواد بعد عرضية من زيزو، قبل أن يسجل مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 72.

اقرأ أيضًا:

3 بالعلامة الكاملة.. شادي محمد يقيم لاعبي الأهلي والزمالك بالأرقام عبر "مصراوي"

"لقطة مكررة".. هدف بن شرقي في الزمالك يعيد إلى الأذهان لقطة منذ 8 أشهر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك خالد الغندور الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان