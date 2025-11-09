تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

"دايمًا".. مرتجي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي بطل السوبر ويستحق".

وفاز الأهلي على الزمالك بثنائية دون رد، ليحصد كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وافتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة بتسديدة متقنة سكنت الجانب الأيمن من شباك محمد عواد بعد عرضية من زيزو، قبل أن يسجل مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 72.

من زيزو إلى بن شرقي 🔴👏🏼 هدف أول رائع للأهلي في شباك الزمالك ⚽️ pic.twitter.com/gogPJpJSzz — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

الهروب الكبير من طاهر البديل الذهبي ومروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي🦅⚽️ pic.twitter.com/VyPuNmySJc — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

