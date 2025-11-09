"لقطة مكررة".. هدف بن شرقي في الزمالك يعيد إلى الأذهان لقطة منذ 8 أشهر

أعاد هدف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أحرزه في الشوط الأول بشباك الزمالك، إلى الأذهان هدفه في مرمى حرس الحدود الموسم الماضي.

وكان أشرف بن شرقي أحرز هدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول من اللقاء، الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ملعب محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

وجاء هدف بن شرقي، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو، يستقبلها بن شرقي على صدره، ثم حولها إلى هدف أول للأحمر، مانحا المارد الأحمر التقدم في اللقاء.

وهذا الهدف يشبه كثيرا هدف بن شرقي الذي أحرزه رفقة المارد الأحمر، في شباك حرس الحدود الموسم الماضي، في اللقاء الذي انتهى بهدف دون مقابل.

ونجح المارد الأحمر، في تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره الزمالك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري، إلى اللقب رقم 16 في بطولة السوبر، فيما توقف عدد ألقاب الزمالك عند 4 ألقاب فقط.

