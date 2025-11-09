مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

20 صورة ترصد احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب : مصراوي

05:38 م 09/11/2025
  • عرض 24 صورة
أقامت الجهة المنظمة لنهائي كأس السوبر المصري احتفالية قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك على أرضية الملعب.

وشهدت الاحتفالية حضور الفنان أحمد فهمي بقميص النادي الأهلي وأحمد حاتم بقميص نادي الزمالك.

وأُقيم كذلك حفل تنورة بجانب احتفالية بالطابع الفرعوني والفلكلور الشعبي بجانب حفل غناء الثنائي محمود الليثي وعمر كمال.

