عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي.. بيزيرا احتياطيا واستبعاد بنتايك

كتب : محمد خيري

04:34 م 09/11/2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي، المقرر لها على ستاد محمد بن زايد في الخامسة والنصف مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر المحلي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي، ومحمود بنتايج، وبارون أوشينج، وعبد الحميد معالي، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو

