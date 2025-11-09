مباريات الأمس
في اللحظات الأخيرة.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة لاعبه قبل مواجهة سيراميكا

كتب : محمد خيري

01:56 م 09/11/2025
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة مهند لاشين لاعب الوسط الدولي وحاجته للعلاج والتأهيل لأكثر من أسبوع.

أوضح المنيري أن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

المنيري شدد على أنه تم إرسال الأشعة لجهاز منتخب مصر الأول في ظل ضم اللاعب للمعسكر المقام بمدينة العين، من أجل توضيح الصورة بشأن وجوده مع الفراعنة في معسكر الدورة الودية.

مهند لاشين بيراميدز الزمالك إصابة لاعب بيراميدز السوبر المصري

