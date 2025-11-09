من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة مهند لاشين لاعب الوسط الدولي وحاجته للعلاج والتأهيل لأكثر من أسبوع.

أوضح المنيري أن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

المنيري شدد على أنه تم إرسال الأشعة لجهاز منتخب مصر الأول في ظل ضم اللاعب للمعسكر المقام بمدينة العين، من أجل توضيح الصورة بشأن وجوده مع الفراعنة في معسكر الدورة الودية.

