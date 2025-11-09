قبل صدام الأهلي والزمالك.. تاريخ كأس السوبر المصري بالأرقام

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، في دولة الإمارات، حيث يصطدم الأهلي بالزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا كونها تجمع بين أكثر فريقين تتويجًا بالبطولات في تاريخ الكرة المصرية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الأرقام عن بطولة كأس السوبر المصري:

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري لأول مرة عام 2001.

أول مباراة لنهائي كأس السوبر كانت بين الزمالك وغزل المحلة 2001.

الزمالك تغلب على غزل المحلة بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي، ليصبح أول نادٍ يرفع كأس السوبر في تاريخ المسابقة.

يُعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا باللقب عبر التاريخ بعدما نجح في الفوز به 15 مرة.

الزمالك يمتلك 4 ألقاب في رصيده من بطولة كأس السوبر المصري.

أكبر نتائج مباريات نهائي السوبر كان فوز الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في نسخة 2023.

صاحب أول هدف في بطولة كأس السوبر المصري كان بأقدام حازم إمام "الثعلب الصغير"، لاعب الزمالك.

