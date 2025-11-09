مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة "عبدالرؤوف" للأهلي في نهائي السوبر

كتب : محمد خيري

01:47 م 09/11/2025
توقع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، مشاركة خوان بيريرا لاعب فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "خوان بيزيرا من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك في الفترة الماضية".

وأضاف: "بيزيرا تعافى بشكل كبير من الإصابة ومن الوارد ان يشارك أمام الأهلي ويحصل على بعض الوقت".

وتابع: "أتوقع أن يفاجئ أحمد عبد الرؤوف النادي الأهلي بمشاركة خوان بيزيرا في المباراة لبعض الوقت".

وأردف: "غياب حسين الشحات عن صفوف الأهلي أمام الزمالك أراح دفاع الأبيض لأنه "محظوظ" في مباريات القمة".

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد عبدالرؤوف نادي الزمالك أخبار الزمالك الأهلي

