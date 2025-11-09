نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة "عبدالرؤوف" للأهلي في نهائي السوبر

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

توقع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، مشاركة خوان بيريرا لاعب فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "خوان بيزيرا من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك في الفترة الماضية".

وأضاف: "بيزيرا تعافى بشكل كبير من الإصابة ومن الوارد ان يشارك أمام الأهلي ويحصل على بعض الوقت".

وتابع: "أتوقع أن يفاجئ أحمد عبد الرؤوف النادي الأهلي بمشاركة خوان بيزيرا في المباراة لبعض الوقت".

وأردف: "غياب حسين الشحات عن صفوف الأهلي أمام الزمالك أراح دفاع الأبيض لأنه "محظوظ" في مباريات القمة".

