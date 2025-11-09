مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

"ثنائي محير ومناورة مفاجئة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر

كتب : محمد خيري

11:31 ص 09/11/2025
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، على تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وخاض الزمالك المران الأخير أمس على ملعب المباراة، ومنح عبدالرؤوف اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة الهامة أمام الأهلي.

وشارك في المران الأخير جميع اللاعبين، باستثناء البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يخوض تدريبات تأهيلية بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية.

ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح مفاضلة في خط الوسط وأيضا في الهجوم، نظرا للغيابات التي يعاني منها الفريق، مع الاتجاه لتواجد البرازيلي خوان بيزيرا على دكة البدلاء، رغم معاناته من الإصابة، في محاولة لمناورة الخصم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمود بنتايك - محمود الونش - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - محمد شحاتة - أحمد ربيع أو أحمد فتوح.

الهجوم: ناصر ماهر - سيف الجزيري - شيكو بانزا أو عمرو ناصر.

الزمالك تشكيل الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك مباراة الأهلي والزمالك مهائي كأس السوبر المصري

