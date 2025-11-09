مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

كتب : محمد خيري

10:38 ص 09/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    عماد النحاس يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والزمالك
  • عرض 12 صورة
    توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره فريق الأهلي، اليوم الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بدافع تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يعيشها في الفترة الأخيرة بتغيير الجهاز الفني وتولي مدرب مصري المهمة.

وفي المقابل، يبحث النادي الأهلي عن التتويج بأول بطولة تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، الذي تولى المهمة مؤخرا، بعد رحيل عماد النحاس.

الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي المقابل نجح فريق الأهلي في إقصاء نظيره سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بنتيجة 1/2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

وتنقل مباراة الزمالك والأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم عبر ثلاث قنوات مختلفة، وهم قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مباراة الزمالك والأهلي نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان