"اللي عنده إصرار يهزم اللي ليه أنصار".. تعليق ناري من عمرو أديب على نهائي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره فريق الأهلي، اليوم الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بدافع تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يعيشها في الفترة الأخيرة بتغيير الجهاز الفني وتولي مدرب مصري المهمة.

وفي المقابل، يبحث النادي الأهلي عن التتويج بأول بطولة تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، الذي تولى المهمة مؤخرا، بعد رحيل عماد النحاس.

الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي المقابل نجح فريق الأهلي في إقصاء نظيره سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بنتيجة 1/2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

وتنقل مباراة الزمالك والأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم عبر ثلاث قنوات مختلفة، وهم قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.