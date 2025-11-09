"كنت سببا في إنهاء هيمنة الأهلى على القمة".. باسم مرسي يتحدث عن علاقته

ماذا يحدث عندما تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية اليوم الأحد، متابعة قمة الكرة المصرية والتي ستجمع بين القطبين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الزمالك اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي كأس السوبر.

ودائما ما تحمل مباريات القمة بشكل عام طابع خاص، لكن هذه المباراة تستحمل طابع مختلف، لكلا من ياس توروب المدير الفني للأهلي، أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفارس الأبيض، خاصة وأنها تعد النهائي الأول لكلا منهما.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع ياس توروب، في سبتمبر الماضي لتولي القيادة الفنية للفريق، فيما أعلن الفارس الأبيض، تولي عبد الرؤوف المسؤولية، في نهاية أكتوبر الماضي، بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المقابل، صعد الفارس الأبيض للدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز في نصف النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وقاد توروب المارد الأحمر حتى الأن في 6 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما قاد عبد الرؤوف الأبيض في مباراتين، تمكن من الفوز في لقاء، وتعادل في آخر أمام بيراميدز قبل أن يحسمه الأبيض بركلات الترجيح.

