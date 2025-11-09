يرى أحمد جعفر المهاجم السابق لنادي الزمالك، أن محمود حسن تريزيجيه هو أكثر لاعبي الأهلي خطورة على مرمى الزمالك في مباراة اليوم.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا، ولكن هناك بعض المشاكل الدفاعية، وعلي ماهر قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وهو من أفضل مدربي الدوري المصري، وكان بإمكان سيراميكا الفوز".

وأضاف: "سر فوز الزمالك على بيراميدز هو احترام المنافس، كما أن أحمد عبد الرؤوف درس بيراميدز تكتيكيًا بشكل جيد، والزمالك في المباريات الكبرى يُديرها بشكل مميز رغم ضعف قائمة الفريق مقارنة بالأهلي وبيراميدز".

وتابع:"سيراميكا ظُلم تحكيميًا أمام الأهلي، وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء".

وواصل: "تريزيجيه هو أكثر لاعب سيقلق دفاع الزمالك، وليس زيزو أو بن شرقي، وهو يقدم مستويات جيدة مع الأهلي في الفترة الأخيرة".

وزاد: "لا أتفق مع حديث ناصر ماهر بشأن استبعاده من قائمة منتخب مصر، فقد جانبه الصواب، كما أن حديث أحمد عبد الرؤوف عن استبعاد ناصر ماهر لم يكن إيجابيًا ولم يُعجبني".

وأوضح: "حسام حسن أخطأ في إعلانه قائمة منتخب مصر قبل نهائي كأس السوبر المصري، لأن ذلك تسبب في إثارة الجدل وتشتيت ذهن اللاعبين".

وأردف:"على جماهير الزمالك التركيز على تشجيع فريقها وتجنّب مهاجمة زيزو".

واختتم: "غياب بيزيرا مؤثر بكل تأكيد على الزمالك، وتريزيجيه أكثر لاعبي الأهلي خطورة على الفريق، ويسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، وهو أخطر من زيزو وبن شرقي".