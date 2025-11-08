"أنا كذلك غاضب".. أول رد من أحمد عبدالرؤوف على استبعاد حسام حسن لناصر ماهر

أبدى عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك تقديره لنظرائه في الأهلي، مشددًا على قوة تجهيزاتهم للمباراة.

موعد نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 من مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا فيما تأهل لاعبو القلعة البيضاء لمنافسات الدور ذاته على حساب بيراميدز.

وقال عمر جابر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم السبت:"ننتظر مباراة كبيرة بين قطبي الكرة المصرية ينتظرها الجميع ونحترم الأهلي خاصة أنه يمتلك نجومًا في كل المراكز وكذلك الزمالك وسنلتزم بتعليما المدرب".

وأضاف الظهير الأيمن لفريق الزمالك:"نتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام الأهلي وإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب خاصة وأننا استعدينا بصورة مُكثفة قبل مباراة الأهلي".

وأتم جابر تصريحاته بقوله:"الجميع يعلم أن علاقة مصر بدولة الإمارات قوية للغاية، ودائمًا ما نحظى باستقبال وتنظيم رائع لبطولة السوبر في جميع النسخ".

