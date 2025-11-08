مباريات الأمس
"نواجه فريق محترم به نجوم كبار".. عمر جابر يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

كتب : مصراوي

04:56 م 08/11/2025
أبدى عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك تقديره لنظرائه في الأهلي، مشددًا على قوة تجهيزاتهم للمباراة.

موعد نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 من مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا فيما تأهل لاعبو القلعة البيضاء لمنافسات الدور ذاته على حساب بيراميدز.

وقال عمر جابر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم السبت:"ننتظر مباراة كبيرة بين قطبي الكرة المصرية ينتظرها الجميع ونحترم الأهلي خاصة أنه يمتلك نجومًا في كل المراكز وكذلك الزمالك وسنلتزم بتعليما المدرب".

وأضاف الظهير الأيمن لفريق الزمالك:"نتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام الأهلي وإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب خاصة وأننا استعدينا بصورة مُكثفة قبل مباراة الأهلي".

وأتم جابر تصريحاته بقوله:"الجميع يعلم أن علاقة مصر بدولة الإمارات قوية للغاية، ودائمًا ما نحظى باستقبال وتنظيم رائع لبطولة السوبر في جميع النسخ".

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

"فتوح لم يصل لمستواه وشككوا فينا".. أحمد عبدالرؤوف يتحدث عن نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

