الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

الأهلي يضع موهبة تشيلية على راداره.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

12:34 م 08/11/2025

لوكاس أسادي

كشف تقرير عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع لوكاس أسادي المهاجم الشاب لنادي يونيفرسيداد دي في تشيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت إذاعة ADN التشيلية، اليوم السبت، أن مسؤولي الأهلي استفسروا عن إمكانية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ولكن لم يقدموا أي عرض رسمي.

أسادي، الذي يمتد تعاقده مع ناديه حتى ديسمبر 2026، يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا.

إحصائيات لوكاس أسادي

اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو شارك خلال الموسم الماضي بـ 30 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

