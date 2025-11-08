الأهلي يضع موهبة تشيلية على راداره.. ما القصة؟

كشف تقرير عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع لوكاس أسادي المهاجم الشاب لنادي يونيفرسيداد دي في تشيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت إذاعة ADN التشيلية، اليوم السبت، أن مسؤولي الأهلي استفسروا عن إمكانية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ولكن لم يقدموا أي عرض رسمي.

أسادي، الذي يمتد تعاقده مع ناديه حتى ديسمبر 2026، يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا.

إحصائيات لوكاس أسادي

اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو شارك خلال الموسم الماضي بـ 30 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

