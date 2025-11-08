ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري والتي سيكون طرفيها الأهلي والزمالك بعدما فاز الأول على نظيره سيراميكا كليوباترا والثاني على نظيره بيراميدز.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 15 قصة عن الأهلي والزمالك على هامش النهائي:

منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت

منذ مطلع الألفية الجديدة، شهد نادي الزمالك العديد من الصفقات التي لم تترك أي بصمة تُذكر في تاريخه، بعدما انضم اللاعبون ورحلوا سريعًا دون تأثير يُذكر، ليصبحوا ضمن قائمة الأسماء المنسية في القلعة البيضاء، للاطلاع عليهم.. اضغط هنا

"سبقه ثنائي الفريق".. رقم إيجابي ينتظر زيزو في نهائي كأس السوبر أمام الزمالك؟

يستعد أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي لخوض مباراته الأولى أمام نظيره الزمالك حين يلتقيه عند 05:30 عصر يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي تستضيفه دولة الإمارات، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"واقعة مشتركة إيجابية".. هل يسير توروب على خطى فايلر وكولر أمام الزمالك في كأس السوبر؟

في 8 أغسطس الماضي أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ياس توروب لقيادة فريقه الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحلّ لسوء نتائج الفريق معه ثم تولى عماد النحاس المنصب لفترة مؤقتة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"بينهم تريكة وبنزيما".. 20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك وأوروبا بالجلابية

ترمز الجلابية إلى شكل تاريخ طويل وعمق ثقافي كبير للشعب المصري، بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم، فهي تعبير أساسي عن ثقافة أغلب الشعب المصري، لمشاهدة نجوم الكرة بالجلابية.. اضغط هنا

"بطولات ومبادئ".. مقارنة بين ثابت البطل وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي

عند الحديث عن منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي، فليس هناك أي شك أو خلاف، أن الراحل ثابت البطل سيتصدر المشهد بقوة، فهو يعد أحد أبرز من شغلوا هذا المنصب داخل القلعة الحمراء، بل يرى البعض أنه الأفضل في التاريخ، للاطلاع على مقارنة بينه وسيد عبد الحفيظ.. اضغط هنا

"فلاش باك".. الموسم الأسوأ في تاريخ الزمالك "كابوس الجماهير"

مازالت جماهير نادي الزمالك، تتخوف من الأزمات التي يعاني منها الفريق، على المستوى الفني والإداري، رغم تأهل الفريق مؤخرًا لنهائي كأس السوبر المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"احتل أفريقيا".. من هو أكثر رئيس نادي حقق بطولات في الزمالك ؟

يعد كمال درويش هو الرئيس التاريخي لنادي الزمالك من حيث عدد البطولات، التي حققها على صعيد فريق الكرة، حيث شهد النادي خلال ولايته حقبة تاريخية، على مختلف البطولات المحلية والأفريقية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الشناوي طرف أساسي" .. أشهر "خناقات" لاعبي النادي الأهلي

لم تخلُ القلعة الحمراء من الأزمات والمشادات الداخلية بين بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورغم قلتها، فأن أغلبها انتهى في هدوء وبأسرع ما يكون، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

سحر وشعوذة وخناقات بالجملة.. 8 مواقف مثيرة للجدل في حياة مرتضى منصور

يبقى المستشار مرتضى منصور واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الكرة المصرية، سواء بتصريحاته النارية أو مواقفه غير المألوفة داخل وخارج المستطيل الأخضر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أعلى راتب للاعب في النادي الأهلي

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العربية وبالتحديد جماهير القلعة الحمراء، عن معلومات جديدة تخص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سواء فيما يتعلق برواتبهم أو حياتهم الشخصية والاجتماعية، للتعرف على صاحب أعلى راتب في النادي الأهلي.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/11/7/2886583/

فيديو 4 أهداف في ذاكرة الزملكاوية سجلها شيكابالا

رغم اعتزاله كرة القدم وابتعاده عن الملاعب – كلاعب، إذ أصبح رئيسا لنادِ – وجد شيكابالا لنفسه مكانًا مرموقًا بين جماهير الزمالك، إذ يتذكرون لمساته وأحيانًا أهدافه التي أصبحت "علامة مسجلة"، لمشاهدة أجمل أهدافه.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/11/7/2886561/

أغلى لاعب داخل الزمالك

يعتبر البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أغلى لاعب في قائمة الأبيض، بناءً على قيمته التسويقية، فرغم غيابه عن مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري، إلا أنه ساهم في وجود الأبيض ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/11/7/2886551/

"بينهم تشيكي ومدرب أياكس".. مدربين أجانب لا يتذكرهم جمهور الأهلي

منذ عام 1907، حين تم الإعلان عن إنشاء النادي الأهلي، تعاقب عليه عشرات المديرين الفنيين، خلال 118 عاما، ما بين مدربين مصريين وأجانب، أغلبهم تمكنوا من حصد العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، للاطلاع عليهم.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/11/7/2886635/

برتغالي ومصري ومجري.. أفضل المدربين في تاريخ النادي الأهلي

يُعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، حيث حصد 129 كأسًا خلال 118 عامًا من النجاح على المستوى المحلي والقاري والدولي، للتعرف على أفضل المدربين بتاريخ القلعة الحمراء.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/11/7/2886625/