يستعد أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي لخوض مباراته الأولى أمام نظيره الزمالك حين يلتقيه عند 05:30 عصر يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي تستضيفه دولة الإمارات.

زيزو كان قد غاب عن مباراة الأهلي التي فاز بها على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في شهر سبتمبر الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الموسم الجاري لبطولة الدوري 2025/26 للإصابة.

الأهلي كان قد تعاقد مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك وعدم توصلهما لاتفاق لتجديد التعاقد بينهما لينضم لقائمة اللاعبين الذي انضموا للأهلي بعدما كانوا نجومًا في الزمالك وعلى رأسهما الثنائي الذي انضم مؤخرًا إمام عاشور والمغربي أشرف بنشرقي.

وكانت بداية إمام عاشور وأشرف بنشرقي بقميص الأهلي في الديربي الأول لهما أمام الزمالك ذات بصمة مميزة إذ سجل إمام عاشور الأولى مع الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2023/24 وسجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه بهدفين نظيفين باللقب.

أشرف بنشرقي استهل مشواره مع الأهلي كبديل لمدة 30 دقيقة وكانت أمام الزمالك إذ حل بديلاً لزميله محمد عبدالله ليسجل فور مشاركته ويرفض الاحتفال.

وتفصل زيزو عن مواجهة الزمالك الأولى بقميص الأهلي قرابة 72 ساعة.. فهل يسير على خطى زميله إمام عاشور و بنشرقي؟

