مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

انتعاشه مالية منتظرة لخزينة الزمالك .. هل ينهي أزمة القضايا الأربعة؟

كتب : محمد خيري

02:00 ص 08/11/2025
تنتعش خزينة نادي الزمالك، بمبلغ مالية كبير، نظير المشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام حاليًا، في دولة الإمارات وصعوده للمباراة النهائية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.

وتشهد خزينة الزمالك انتعاشه مالية بعد ضمان الحصول على 200 ألف دولار جائزة التأهل لنهائي السوبر، بالإضافة إلى 50 ألف دولار نظير المشاركة وهو ما يقارب 12 مليونًا ونصف المليون جنيه.

وفي حال الفوز باللقب والفوز على الأهلي، فسيحصل الزمالك على 350 ألف دولار، وهو ما يقارب 17 مليونًا وربع المليون جنيه.

نتيجة ماتش الزمالك وبيراميدز موعد نهائي كأس السوبر المصري مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري

