"بينهم تشيكي ومدرب أياكس".. مدربين أجانب لا يتذكرهم جمهور الأهلي

منذ عام 1907، حين تم الإعلان عن إنشاء النادي الأهلي، تعاقب عليه عشرات المديرين الفنيين، خلال 118 عاما، ما بين مدربين مصريين وأجانب، أغلبهم تمكنوا من حصد العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر.

ومع الإنجازات والنتائج القوية التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عام 1907، نجح المارد الأحمر في أن يصبح الفريق رقم 1 في القارة السمراء، بل وأصبح ينافس العديد من الأندية العالمية.

ووسط التوهج الكبير للمارد الأحمر، بالأخص لفريق الكرة الذي يعد هو الوجهة الأساسية للنادي بشكل عام، نجد أن هناك بعض الجماهير لا يعرفون عدد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأحمر وبشكل خاص المدربين الذين لم يستمروا لفترة كبيرة أو لم يحققوا النتائج المنتظرة القوية.

التشيكي جيزا كالوكساي

وتولى الراحل كالوكساي تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من 1 يوليو 1980 حتى 30 يونيو 1982، حيث قضى مع الفريق 729 يومًا، على الرغم من قضائه فترة ليست قصيرة مع الفريق، إلا أن اسمه لا يتردد كثيرا بين متابعي وجماهير الكرة المصرية وبالأخص الجماهير الحمراء.

ونجح المدرب المجري الراحل في التتويج بـ 3 ألقاب مع الفريق، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري، لقب لكأس مصر.

الإنجليزي دون ريفي

ومن المدربين الذين لا يعلم عنهم الجماهير المصرية الكثير من المعلومات، بل أنه يسقط دائما عندما يتم ذكر مدربي النادي الأهلي عبر التاريخ، هو الإنجليزي دون ريفي، الذي قاد الأهلي خلال الفترة من 1 يوليو 1984 حتى 7 نوفمبر من العام ذاته، أي لمدة 129 يوما، حسب منصة ترانسفير ماركت.

وتولى ريفي القيادة الفنية للأحمر، في 9 مباريات فقط خلال تلك الفترة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، لم يتلقى أي هزيمة، بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من حصد أي لقب مع الأحمر.

البرتغالي توني أوليفيرا

ولعل المدير الفني البرتغالي الأشهر في تاريخ النادي الأهلي، بل في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام هو مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للمارد الأحمر، الذي نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات التاريخية مع الأحمر، لكن يظهر في قائمة مدربي الأحمر برتغالي آخر لا يذكر كثيرا وهو توني أوليفيرا.

وأوليفير تولى القيادة الفنية للأحمر، خلال الفترة من يوليو 2003 حتى نوفمبر من العام ذاته، ولمدة 137 يوما فقط، قاد الفريق خلالهم في 8 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، تلقى الهزيمة في 3 وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

البرتغالي خوسيه بيسيرو

ومع اعتياد الأهلي على التعاقد مع المدربين من المدرسة البرتغالية، فمنذ بداية الألفية أقبل المارد الأحمر على التعاقد مع المدربين البرتغاليين باستمرار، من بينهم خوسيه بيسيرو الرجل الذي جاء إلى الأحمر في أكتوبر 2015 واكتفى بالتواجد ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يرحل في يناير من العام التالي 2016.

وخلال ثلاثة أشهر قاد فيها بيسيرو المارد الأحمر، لعب الفريق 12 مباراة، تمكن خلالهم من الفوز في 8 لقاءات، حضر التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مثلهما، قبل أن يرحل لتولي القيادة الفنية لبورتو البرتغالي.

ويذكر أن آخر التجارب التدريبية للمدرب البرتغالي، كانت تولي قيادة نادي الزمالك خلال الموسم الماضي، في الفترة من فبراير 2025 حتى مايو من العام ذاته.

الهولندي مارتن يول

وليس هناك خلاف أو شك، أن جماهير النادي الأهلي وضعت أمالا كبيرة على المدرب الهولندي مارتن يول، حينما تم التعاقد معه في فبراير 2016، نظرا للسيرة الذاتية الكبيرة التي يملكها، حيث كان سبق له العمل كثيرًا في أوروبا مع فرق كبيرة، مثل توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي وفولهام الإنجليزي وغيرهم من الفرق المميزة داخل القارة العجوز.

وعلى الرغم من السيرة الذاتية القوية لمارتن يول، إلا أنه لم يستمر طويلا مع الأحمر، حيث بقي مع الفريق لمدة 175 يوما فقط، قاد خلالهم الأحمر في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن من الفوز في 18 لقاء، تعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

وحقق يول رفقة الأحمر لقب وحيد وهو لقب الدوري المصري موسم 2015-2016.

البرتغالي ريكاردو سواريش

وكان أخر مدرب برتغالي تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، هو ريكاردو سواريش، الذي أعلن مجلس إدارة الأحمر توليه المهمة الفنية للفريق في 1 يوليو 2022، إلا أن سواريش لم يسير على خطى الكثير من المدربين البرتغاليين الذي تألقوا رفقة الأحمر وعلى رأسهم مانويل جوزيه.

ولم يقضِ سواريش مع الأحمر سوى شهرين، حيث أعلنت إدارة النادي رحيله في أغسطس من عام 2022، أي بعد 61 يوما فقط من التعاقد مع، ليصبح من أقل المدربين ليصبح أسرع مدير فني أجنبي يتم إقالته في تاريخ الأحمر.

ولعب سواريش مع الفريق 17 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من الفوز في 9 مباريات، تعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، لم ينجح في قيادة الفريق لتحقيق أي لقب، خلال فترة توليه المسؤولية الفنية.

