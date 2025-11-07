مباريات الأمس
إعلان

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق ضد الزمالك

كتب-مراسل مصراوي:

03:57 م 07/11/2025
يفقد الأهلي خدمات أربعة لاعبين من صفوفه، ضد الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقال مصدر مصراوي: "يغيب الرباعي نيس جراديشار وأشرف داري وحسين الشحات وإمام عاشور، عن مباراة الزمالك".

وأشار المصدر إلى أن جراديشار يعاني من إجهاد خفيف، فيما يعاني أشرف داري من إصابة عضلية، ويخضع الشحات لعملية التأهيل من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسابيع، فيما لم ينهي عاشور مرحلة التأهيل بعد تعافيه من فيروس "A".

الأهلي الأهلي والزمالك غيابات الزمالك إمام عاشور غيابات الأهلي

