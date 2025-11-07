الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق ضد الزمالك

يفقد الأهلي خدمات أربعة لاعبين من صفوفه، ضد الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وقال مصدر مصراوي: "يغيب الرباعي نيس جراديشار وأشرف داري وحسين الشحات وإمام عاشور، عن مباراة الزمالك".

وأشار المصدر إلى أن جراديشار يعاني من إجهاد خفيف، فيما يعاني أشرف داري من إصابة عضلية، ويخضع الشحات لعملية التأهيل من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسابيع، فيما لم ينهي عاشور مرحلة التأهيل بعد تعافيه من فيروس "A".

