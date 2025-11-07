مباريات الأمس
استعدادا لمواجهة الزمالك.. بعثة الأهلي تتجه إلى أبوظبي

كتب : هند عواد

11:55 ص 07/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (7) (1)

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة العين، متجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في نصف النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري، في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ووجه الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للأهلي، رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مباراة سيراميكا، مؤكدًا تطلعه للقاء الجماهير من جديد في النهائي لمواصلة الدعم والمساندة من أجل التتويج باللقب.

اقرأ أيضًا:

كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك نهائي كأس السوبر المصري

