الدوري الإسباني

إلتشي

22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

21:45

كريمونيسي

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك

كتب : محمد القرش

09:59 ص 07/11/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 11 صورة
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    جراديشار أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إصابة محمد شريف
  • عرض 11 صورة
    محمد شريف أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (4)
  • عرض 11 صورة
    أحمد رضا ووسام أبو علي
  • عرض 11 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 11 صورة
    وليد صلاح الدين
  • عرض 11 صورة
    وليد صلاح الدين

تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

ولم يشارك ثنائي الفريق الأول، محمد شريف وأحمد رضا، في المباراة بسبب الإصابة، بينما ظهرت علامات الألم على جراديشار قبل أن يتم استبداله.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن جراديشار لا يعاني من أي إصابة، حيث تم استبداله من أجل إراحته لمباراة النهائي.

وأوضح وليد أن محمد شريف وأحمد رضا أيضًا جاهزان لمواجهة نهائي كأس السوبر المصري، بعد التعافي تماما من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل.

الأهلي محمد شريف أحمد رضا جراديشار الاهلي والزمالك أخبار الاهلي السوبر المصري نهائي السوبر المصري

