الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك

تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

ولم يشارك ثنائي الفريق الأول، محمد شريف وأحمد رضا، في المباراة بسبب الإصابة، بينما ظهرت علامات الألم على جراديشار قبل أن يتم استبداله.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن جراديشار لا يعاني من أي إصابة، حيث تم استبداله من أجل إراحته لمباراة النهائي.

وأوضح وليد أن محمد شريف وأحمد رضا أيضًا جاهزان لمواجهة نهائي كأس السوبر المصري، بعد التعافي تماما من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل.