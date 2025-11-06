مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز موقفًا غير متكرر بصفوف القلعة البيضاء حين دفع المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف باللاعب أحمد شريف بالدقيقة 42 قبل استبداله بالدقيقة 77.

أحمد عبد الرؤوف دفع بأحمد شريف في البداية ليكون بديلاً لعدي الدباغ الذي تعرض للإصابة خلال المباراة قبل أن يستبدله ويدفع باللاعب سيف جعفر بدلاً منه.

نتيجة مباراة الزمالك و بيراميدز

الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر بنظيره الأهلي عند الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.

