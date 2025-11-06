مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

2 4
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"لمدة 35 دقيقة".. موقف غير معتاد للاعب الزمالك أمام بيراميدز

كتب : مصراوي

10:26 م 06/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب الزمالك أحمد شريف بواسطة مصراوي
  • عرض 8 صورة
    أحمد شريف لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (5)
  • عرض 8 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (5)
  • عرض 8 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (6)
  • عرض 8 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (10)
  • عرض 8 صورة
    تقيدم أحمد شريف لاعبا للزمالك (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز موقفًا غير متكرر بصفوف القلعة البيضاء حين دفع المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف باللاعب أحمد شريف بالدقيقة 42 قبل استبداله بالدقيقة 77.

أحمد عبد الرؤوف دفع بأحمد شريف في البداية ليكون بديلاً لعدي الدباغ الذي تعرض للإصابة خلال المباراة قبل أن يستبدله ويدفع باللاعب سيف جعفر بدلاً منه.

نتيجة مباراة الزمالك و بيراميدز

الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر بنظيره الأهلي عند الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل.

اقرأ أيضًا:

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

ملخص وركلات ترجيح الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة ماتش الزمالك وبيراميدز أحمد شريف عدي الدباغ الزمالك بيراميدز موعد نهائي كأس السوبر المصري أحمد عبدالرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا