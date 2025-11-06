مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

سبب استبعاد صبحي وبيزيرا من تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

06:43 م 06/11/2025
  • عرض 9 صورة
شهد تشكيل الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز غياب الثنائي محمد صباحي والبرازيلي خوان بيزيرا، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك قرر استبعاد محمد صبحي حارس المرمى من قائمة الفريق ومعه خوان بيزيرا لعدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

وأضاف عبد الناصر محمد أن الحارس كان سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة بيراميدز، ولكن تعرضه للإصابة بشد خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، تسبب في استبعاده من لقاء اليوم.

ورفض عبدالرؤوف المجازفة بالدفع بالحارس محمد صبحي في ظل عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي يعاني منها وتعرض لها في المواجهة الماضية أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلعب الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

الزمالك بيزيرا محمد صبحي كأس السوبر المصري تشكيل الزمالك

