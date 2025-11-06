سبب استبعاد صبحي وبيزيرا من تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

شهد تشكيل الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز غياب الثنائي محمد صباحي والبرازيلي خوان بيزيرا، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك قرر استبعاد محمد صبحي حارس المرمى من قائمة الفريق ومعه خوان بيزيرا لعدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

وأضاف عبد الناصر محمد أن الحارس كان سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة بيراميدز، ولكن تعرضه للإصابة بشد خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، تسبب في استبعاده من لقاء اليوم.

ورفض عبدالرؤوف المجازفة بالدفع بالحارس محمد صبحي في ظل عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي يعاني منها وتعرض لها في المواجهة الماضية أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلعب الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

