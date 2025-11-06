حكم دولي سابق يعلق على أحقيقة سيراميكا الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الطرفين على الكرة قبل أن يستحوذ فريق بيراميدز نسبيًا على الكرة بصورة أكبر.

وعاد لاعبو الزمالك خلال الدقائق التالية الدخول لأجواء المباراة مجددًا ولكن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أمسك بكرة طولية نُفذت من خلف خطف دفاع بيراميدز قبل أن تصل لمهاجم الزمالك عمرو ناصر بالدقيقة 8.

وسدد لاعب بيراميدز فيستون مايلي كرة في الدقيقة 15 ولكنها وصلت سهلة في يد حارس مرمى الزمالك محمد عواد فيما سدد محمود بنتايج لاعب الزمالك ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 19 ارتطمت في الدفاع.

وأرسل لاعب بيراميدز محمد الشيبي كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن أبعدها الدفاع ثم وصلت لوليد الكرتي الذي سدد الكرة قوية بالدقيقة 23 ولكن بعيدة عن المرمى.

وعاد فيستون مايلي بتسديدة جديدة في الدقيقة 34 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الزمالك محمد عواد، فيما سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك كرة في الدقيقة 37 ولكن مرت بعيدة عن مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز

واضطر المدير الفني لفريق الزمالك، أحمد عبدالرؤوف، للدفع باللاعب أحمد شريف بدلاً من عدي الدباغ بالدقيقة 42 بعد إصابة الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي بالفائز من مباراة دور نصف النهائي الأخر المقام حاليًا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الزمالك: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو"، ومروان حمدي.

انتظروا ملخصًا لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها: