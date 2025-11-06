ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا فى السوبر المصري (فيديو)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي السوبر.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: جراديشار، محمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: رأسية من تريزيجيه ولكنها تمر بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 10: تسديدة من مروان عطية، تصل سهلة إلى يد حارس مرمى سيراميكا محمد بسام.

الدقيقة 18: الهدف الأول للأهلي عن طريق محمود تريزيجيه.

الدقيقة 25: عرضية من محمد هاني يخرجها دفاع سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 35: عرضية من سيراميكا كليوباترا، يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 37: تسديدة من أشرف بن شرقي يتصدى لها حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 41: مروان عثمان يحرز هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا، في مرمى الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: فرصة خطيرة للأهلي يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: عرضية أشرف بن شرقي يبعدها دفاع فريق سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 51: جراديشار يحرز الهدف الثاني للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا.