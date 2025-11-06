"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

ويدخل سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستيس آرثر ومحمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج وكريم نيدفيد

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي ومروان عثمان

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كلا من: "محمد كوكو، سعد سمير، إبراهيم محمد، محمد رضا، أحمد هاني، حسين السيد، عمرو قلاوة، أيمن موكا وأحمد سمير".

ويطمح فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز اليوم على حساب المارد الأحمر، ليتمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

أقرأ أيضًا:

"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في كأس السوبر

برسالة مؤثرة.. خوان بيزيرا يعلن رسميا غيابه عن مباراة بيراميدز