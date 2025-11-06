مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

"تواجد السولية ونيدفيد".. تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الأهلي في السوبر

كتب - يوسف محمد:

04:12 م 06/11/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (4) - Copy
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة سيراميكا ومودرن سبورت (2) - Copy
  • عرض 10 صورة
    سيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    الاجتماعي الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

ويدخل سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، جاستيس آرثر ومحمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج وكريم نيدفيد

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي ومروان عثمان

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيراميكا كلا من: "محمد كوكو، سعد سمير، إبراهيم محمد، محمد رضا، أحمد هاني، حسين السيد، عمرو قلاوة، أيمن موكا وأحمد سمير".

ويطمح فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز اليوم على حساب المارد الأحمر، ليتمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا تشكيل سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي

